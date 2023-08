"Merito del casello dell’A1 e della Mediopadana"

Il "turismo" a Bagnolo, con oltre tremila presenze nei primi sei mesi di quest’anno, è composto soprattutto da persone che arrivano per motivi di lavoro o per una notte in occasione di eventi sportivi, dei mega concerti all’Arena Campovolo. Un aumento di presenze, nelle strutture alberghiere bagnolesi, raggiunge il 32% rispetto al 2022 ma addirittura il 51% rispetto al 2019.

"Bagnolo – confida il sindaco Gianluca Paoli – non ha certo un richiamo da paese con vocazione turistica, ma le presenze in aumento sono dovute alla nostra vicinanza alla città capoluogo, alla stazione Mediopadana, al casello dell’Autosole, oltre che alla vicinanza alla zona industriale di Mancasale. Ci sono strutture come l’hotel Silver, l’alberto Le Rotte, il residence Becco d’Oca e alcuni B&B che garantiscono un buon numero di posti per l’alloggio temporaneo. I grandi concerti al Campovolo portano presenze anche a Bagnolo, vista la vicinanza all’Arena spettacoli. Ma è soprattutto con le aziende che alberghi e hotel lavorano molto. La sempre maggiore delocalizzazione a Bagnolo della Rcf, ad esempio, rappresenta un potenziale aumento di presenze di tecnici, manager, clienti, ospiti di questa importante azienda. Sono tanti e svariati i motivi che forniscono i risultati in questione".

A Guastalla si registra un aumento del 91% rispetto al 2022, ma anche un calo dell’8% rispetto al 2019. A Correggio un aumento del 37,9% rispetto all’anno scorso, ma solo dell’1,5% rispetto all’anno pre Covid.

a. le.