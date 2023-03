Merlino al Fuori Orario

Domani sera torna la stand up comedy italiana al Fuori Orario di taneto con lo spettacolo del giovane Gianluca Merlino (apertura porte ore 20, inizio spettacolo ore 21,30): 29 anni, mezzo marocchino, mezzo siciliano, mezzo veneto, laureato in statistica ed ex croupier, Gianluca Merlino nei suoi monologhi affronta le tematiche del razzismo e delle scelte di vita sbagliate.

Il nuovo evento con Fuori Stand Up al circolo di Taneto sarà anche un appuntamento con il cosiddetto microfono aperto. Sul palco saliranno anche i talenti presenti tra il pubblico che decidono di sperimentare la propria comicità sottoponendola al feroce giudizio degli spettatori.