Mese del Ramadan: "L’integrazione è questa, le persone vanno accolte. Basta lasciarle ai margini"

"Cos’è l’integrazione? Eccola qui. Stare a cena insieme, per rompere il digiuno del Ramadan, una piccola festa tra musulmani e cristiani. A ridere e scherzare, a mangiare lo stesso cibo. Uniti e in pace". Ha i soliti occhi stanchi ma pieni di allegria Maria Diletto, presidente dell’associazione La Nuova Luce, al termine di una densa giornata di preparativi. Dovrebbe essere distrutta per la fatica, invece "mi dispiace di non riuscire a dedicarmi di più a queste persone, vorrei avere più tempo". Da 10 anni, lei si occupa di chi è senza fissa dimora, sempre col sorriso, a prescindere da chi sia a richiedere il suo aiuto. L’altra sera, alla bocciofila di via Agosti, l’occasione è stata organizzata anche per un altro importante appuntamento: quello con una nuova auto per l’associazione. La Honda Cr-V è stata donata dai genitori di Dario De Lucia, Rino e Mara: "La nostra è una famiglia di umilissime origini che ha cambiato la propria posizione grazie allo studio e al duro lavoro. Io e mia moglie Mara Mazzali abbiamo sempre aiutato le famiglie reggiane in difficoltà insegnando ai nostri figli Dario e Irma che la solidarietà sociale è la base del vivere civile e del progresso", sottolinea con orgoglio Rino, ingegnere oggi in pensione. "Abbiamo visto la città cambiare, sono aumentati i poveri e le persone senza fissa dimora. Saremmo degli sciocchi a criminalizzarli in quanto poveri, queste persone devono avere un riscatto sociale. Da anni sosteniamo La Nuova Luce". E aggiungono: "Pensiamo che persone come la presidente Maria Diletto siano degli esempi virtuosi e meritevoli che vadano supportate nel loro impegno sociale. Per questo abbiamo donato con piacere un’auto per permettere ai soci di fare la spesa e portare da mangiare e aiuto dove c’è bisogno". "Sono da sempre orgoglioso della mia famiglia, dell’impegno sociale e civico che i miei genitori hanno portato avanti e mi hanno insegnato nel modo migliore, con l’impegno e la generosità quotidiana – dice Dario De Lucia –. E mi fa molto piacere che oggi questa generosità si concretizzi, ancora una volta, con una donazione importante". "Un regalo enorme, per noi – dice Diletto –. Abbiamo voluto questa serata anche per la fine di una giornata di Ramadan, dato che i ragazzi che lavorano con me sono quasi tutti musulmani. Siamo davvero una grande famiglia ora, cristiani e musulmani insieme. Alcuni di questi ragazzi in passato dormivano in stazione e oggi invece hanno un lavoro (nei trasporti, nel settore del cartongesso, metalmeccanica, ristorazione) e anche una casa. Così acquisiscono pure più sicurezza in se stessi e si vede, si presentano proprio in modo diverso. Vedi lui? – indica uno dei ragazzi –. È in una comunità, doveva uscire ma anziché mandarlo via l’hanno tenuto come adulto accogliente. Vedi che ora non smette mai di parlare? Col lavoro acquistano dignità, sicurezza. E si sentono parte di un gruppo".

C’era anche don Emanuele Benatti, della parrocchia di Roncadella: "Auguriamo che questo mese santo per i musulmani porti la pace. Noi, questa sera, essendo così diversi come origine, religione, pensiero ci troviamo a tavola, un segno di fraternità. Dobbiamo essere grati a Dio perché ci permette di vedere gli altri senza avere paura, gli altri non sono nemici, sono fratelli. Grazie alla famiglia che ha donato la macchina e a Maria, perché ognuno di noi ha imparato a vivere più da cristiano, più da musulmano, più da persona, in sua compagnia. Dio continui a benedirci tutti con questo angelo che allarga la nostra famiglia". Il primo passo verso la vera integrazione è "accoglierli – aggiunge Diletto –, sennò continueranno sempre a stare ai margini della società. E come fanno a sentirsi parte di un gruppo se tu li lasci là? L’integrazione è questa, stare insieme, essere parte, non è che ci voglia neanche questo grande sforzo economico poi, a pensarci".