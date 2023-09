Mesotelioma: Reggio è prima in regione per nuovi casi

È stato pubblicato il rapporto del Cor-Renam Emilia-Romagna con i dati del registro mesoteliomi aggiornati al 30 giugno 2023. Nel report, dal titolo ‘Il mesotelioma maligno in Emilia-Romagna: incidenza ed esposizione ad amianto’, i dati del 2022, ancora in via di definizione, registrano il dato di 140 casi di mesoteliomi da esposizione pregressa all’amianto, vengono inoltre registrati 57 nuovi casi nel primo semestre dell’anno: di questi, la provincia con il maggior numero di segnalazioni in regione è quella di Reggio, con 12 nuovi casi.

Reggio è anche seconda per il totale di casi dal 1996 a oggi (520), dietro soltanto a Bologna (con i suoi 754).

L’analisi dei dati è stata condotta sui 3.421 casi di mesotelioma maligno incidenti in cittadini effettivamente residenti in Emilia-Romagna alla data della diagnosi.

Nel report si osserva che il tasso di incidenza dei casi di mesotelioma considerando l’ultimo quinquennio 2017-2021 rimangono a livelli alti: 3,8 per gli uomini, 1,1 per le donne.

A Reggio però c’è il tasso di incidenza regionale più alto: uomini 5,6, donne 2,2); seguono Parma (uomini 4,2, donne 1,5), Piacenza (uomini 5,1), Ravenna (uomini 4,8) che fanno registrare tassi di incidenza più alti (1996-2022) rispetto alla precedente rilevazione (1996-2021).

Il mesotelioma maligno conferma, anche in Emilia-Romagna, le sue caratteristiche di tumore raro, ma con aumento costante dell’incidenza, in entrambi i generi, dal 1996: la punta massima è stata registrata nel 2016 con 160 soggetti, seguita da un tendenziale calo fino al 2020 (143) per poi risalire a 159 casi nel 2021, ultimo anno ad incidenza completa.