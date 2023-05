Messa in San Maurizio per ricordare don Luigi

Ricorre domani il 27° anniversario dell’improvvisa morte di don Luigi Guglielmi, direttore della Caritas diocesana, fondatore dell’Istituto diocesano di musica e liturgia – oggi intitolato al suo nome -, parroco di Castellazzo e Roncadella. Nella chiesa parrocchiale di San Maurizio, dove ricevette l’ordinazione presbiterale, il sacerdote reggiano sarà ricordato nella concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giacomo alle 19. Don Luigi, classe 1945, nel 1969 venne ordinato sacerdote dal vescovo Gilberto Baroni 1969 assieme al fratello padre Tiziano, scomparso a soli 35 anni il 19 maggio 1980 in un incidente aereo in Rwanda, dove era missionario. E proprio nel nome del fratello, don Gigi diede vita al “Gruppo Rwanda padre Tiziano”, che ha costruito a Kigali un centro di sanità e un complesso scolastico. Don Gigi si fece promotore della presenza della Caritas reggiana a Scutari in Albania, dove venne ferito da un colpo d’arma da fuoco sparatogli da un giovane che poi perdonò. Nel corso della celebrazione di domani, assieme a don Gigi saranno ricordati il fratello padre Tiziano e don Romano Zanni, direttore della Caritas diocesana, scomparso il 12 maggio 2021.