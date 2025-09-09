Messa in sicurezza di strade e ponti. Bando ministeriale, otto opere in lizza

Con 21 voti favorevoli il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato ieri la delibera di modifica alla sezione operativa del Documento unico di programmazione (Dup), un passaggio necessario per la candidatura di 8 opere pubbliche al bando del Ministero dell’Interno per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Al finanziamento vengono ammesse solo opere già inserite negli appositi strumenti programmatori: di qui il passaggio in Aula. La richiesta complessiva del contributo è di 5 milioni di euro. Risorse che serviranno "a migliorare la sicurezza delle infrastrutture – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco – comprese quelle stradali, anche alla luce degli effetti della crisi climatica" e in alcuni casi "a realizzare opere attese da tempo".

Delle otto opere presentate, selezionate in base all’urgenza e alla fattibilità dell’opera nelle tempistiche previste dal bando, sono quattro gli interventi nuovi inseriti nel Dup. Tra questi, la richiesta di contributo più onerosa – pari a 1.500.000 euro – è quella per la manutenzione straordinaria del ponte di via Chopin sulla ferrovia. Vengono poi candidati 500 mila euro per il consolidamento dei cedimenti di via dei Ronchi, un intervento molto oneroso e atteso da tempo per riqualificare una delle vie più transitate del forese, e 600 mila euro suddivisi su due interventi di messa in sicurezza della pista ciclabile di via Vertoiba a Gavassa e della passerella ciclopedonale di Rivalta.

Vengono inoltre candidati 2,4 milioni di euro per quattro interventi già previsti nel triennale delle opere, tra cui il proseguimento dei lavori di manutenzione straordinaria programmata per i ponti dell’Area Nord (1 milione), la messa in sicurezza del ponte di via Fornaciari (500mila euro), l’intervento urgente sul ponte di via Rinaldi sul cavo Guazzatoio (300mila euro) e il secondo stralcio della messa in sicurezza del ponte di via XX settembre (600mila euro).