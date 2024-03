Messa in sicurezza di via Prati. Lavori per 200mila euro

L’amministrazione comunale di Rolo ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di via Prati, una strada situata all’ingresso del centro abitato del paese della Bassa. Considerate le condizioni della carreggiata, non sarebbe stato sufficiente il solo intervento di riasfaltatura, come quello che è stato svolto nei mesi estivi su diverse altre strade rolesi. Per poter mettere in sicurezza quella strada in modo duraturo, infatti, si rende necessario un intervento più impegnativo, per evitare di ritrovarsi con cedimenti e buche in tempi brevi. "Per questi motivi si è dunque deciso di optare per un’opera strutturale di consolidamento della banchina stradale dal lato del canale, oltre al completo rifacimento del manto stradale, in modo da prevenire nuovi cedimenti dovuti all’instabilità del sottofondo stradale presente in quella zona", conferma il sindaco Luca Nasi. L’opera avrà un costo complessivo di oltre 200mila euro, con i lavori destinati ad essere affidati nelle prossime settimane per poter partire a tarda primavera. Il cantiere stradale dovrebbe durare una sessantina di giorni.