Messa, storia e festa per la riapertura della chiesa

Dopo alcuni anni di chiusura per inagibilità, conseguenza dei danni causati da un fulmine che che aveva colpito ii vecchio campanile, domenica sono tornate a suonare a festa le campane della chiesa di Ramiseto, diffondendo nella Valle Ramisetana un segnale di fiducia e di speranza. Domenica mattina il vescovo Giacomo Morandi ha ufficialmente riaperto la porta della chiesa consentendo ai fedeli di riprendere il loro posto in un ambiente rinnovato e pieno di luce che dava risalto alle immagini sacre. La presenza del vescovo è stata accolta come messaggio di fiducia e incoraggiamento dal parroco di Ramiseto, don Giovanni Davoli, titolare di 8 parrocchie, e dall’intera comunità, purtroppo in costante in calo. La giornata ha permesso di riprecorrere la storia dell’antica chiesa ramisetana con il professor Davide Dazzi, poi l’ingegner Tuminelli ha spiegato i lavori eseguiti per la messa in sicurezza di tutto il complesso. In chiusura il ricco rinfresco offerto dai negozianti e preparato dal gruppo parrocchiale.

s.b.