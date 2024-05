Messaggio alla nonna: "Non ce la faccio più". Salvato dai carabinieri

"Non ce la faccio più", il messaggio che un ragazzo ventenne ha inviato alcuni giorni fa via Whatsapp alla nonna, allegando pure una fotografia del luogo. Il giovane ha fatto intendere di volerla fare finita. E la nonna, comprensibilmente turbata da quel messaggio appena ricevuto dall’amato nipote, ha deciso di fare intervenire i carabinieri. Anche perché, subito dopo aver inviato il messaggio, il ventenne è rimasto online, ma senza più dare risposta a telefonate o ad altri messaggi.

A mettere i carabinieri sulla pista giusta è stata soprattutto la fotografia del luogo in cui si trovava il giovane. È stata riconosciuta la zona di Correggio, in particolare il ponte di via dell’Unità. Qui i carabinieri hanno individuato il ventenne, subito tranquillizzato e rasserenato, prima di essere affidato al personale sanitario per una visita di controllo, al termine di un pianto, che si spera per il giovane possa essere stato davvero "liberatorio".