Messe abusive, preti interdetti: “Stop anche ai sacramenti”

Reggio Emilia, 19 ottobre 2023 – ”Mio nipote farà la comunione in un posto strano. Non capisco perché non vada nella nostra parrocchia”. La crepa che si creò nel 2021, tra la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e la comunità religiosa di Casalgrande Alto, in provincia di Reggio, si fa sempre più profonda e netta.

A dimostrarlo è l’ultimo divieto “di esercitare qualsiasi attività ministeriale, sotto ogni forma”, disposto dal vescovo monsignor Giacomo Morandi nei confronti dei due sacerdoti ‘forestieri’ Claudio Crescimanno e Andrea Maccabiani.

Un altro tentativo, quindi, di mettere la parola ‘fine’ alle celebrazioni non autorizzate e segnalate alla curia dai cittadini stessi già due anni fa. Pena l’impossibilità di esercitare a pieno la loro attività di sacerdoti. Qualora non rispettasse (di nuovo) la posizione presa dalla diocesi, don Crescimanno, originario della Bassa Modenese, andrebbe infatti incontro all’interdizione, ossia il non poter né celebrare né ricevere i sacramenti.

Il sacerdozio di don Andrea Maccabiani invece, sempre da disposizione del vescovo, è da ritenersi sospeso e rischia l’invalidità dell’assoluzione nel sacramento della confessione.

"I sacerdoti investiti dai provvedimenti hanno ancora la possibilità di adeguarsi, con le forme appropriate, alla gioia della comunione cattolica" è la conclusione, ferma e amara, della nota diramata oggi dalla Diocesi.

Il caso esplose nel 2021, quando alla curia venne segnalata una comunità ritenuta sospetta dai fedeli cattolici, che celebrava messe in latino in un tendone. La diffida da parte della diocesi fu immediata, e altrettanto sferzante arrivò la risposta della comunità di don Crescimanno: "Noi siamo Lefebvriani". Ossia aderenti ai dettami di Marcel François Lefebvre, arcivescovo che fu scomunicato da Giovanni Paolo II nel 1988. Non ultima, a creare sdegno fu la completa noncuranza delle regole anti-Covid. E alle celebrazioni ’no-mask’ prese parte anche Corrado Ruini, assessore all’istruzione della Lega del Comune di Sassuolo, scatenando una discreta bagarre politica.

La questione venne affrontata in consiglio comunale a Casalgrande e la tensostruttura sparì a stretto giro, su ordinanza del sindaco Gianluca Daviddi. La proprietà del terreno e degli edifici che lì hanno sede, però, è tuttora della cooperativa agricola Sant’Isidoro, legata a don Crescimanno.

"A oggi non ho ricevuto altre segnalazioni di messe non autorizzate – riferisce Daviddi –. So però che lì, negli spazi della cooperativa, c’è una scuola parentale". Un sistema scolastico esterno a quello nazionale, ma consentito dallo Stato. "C’è una norma che autorizza questo tipo di organizzazione" conferma il sindaco.

Su cosa esattamente continui ad avvenire in quegli spazi privati, se solo lezioni di storia e geografia o anche liturgie ’alternative’, non è competenza dell’amministrazione indagare. "Noi possiamo eventualmente agire solo su un piano strutturale, in base al regolamento edilizio urbano – spiega il sindaco –. Così com’è stato nel caso del tendone, che era abusivo e per questo è stato smantellato". Resta da vedere se, nel braccio di ferro spirituale, la comunità di don Crescimanno sia disposta a indietreggiare di fronte all’ultima stoccata della diocesi.