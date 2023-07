Mestieri a rischio di estinzione in provincia

Troppi mestieri a rischio estinzione in Emilia, non necessariamente antichi. Come evidenzia una ricerca di Lapam-Confartigianato, al primo trimestre 2023, dato più aggiornato, sono 17.775 le imprese artigiane attive in provincia, pari a oltre un terzo (il 36,9%) delle 48.000 imprese totali. Alcuni mestieri, tradizionalmente identificati con l’artigianato, "stanno tuttavia scomparendo". Come evidenzia l’analisi, diminuiscono le figure professionali che si occupano della riparazione di calzature e articoli da viaggio, ad esempio: sono 28 rispetto alle 40 presenti nel 2013. Analogamente, sono in calo le imprese che lavorano legno, sughero, paglia e materiali da intreccio: oggi sono 49 (tra cui 16 laboratori di corniciai) mentre erano tre in più a marzo 2013. Le botteghe che si occupano della fabbricazione di gioielli, bigiotteria, e lavorazione di pietre preziose? Sono passate da 41 a 32 imprese, e nell’artigianato da 34 a 30 unità. La riparazione di orologi e gioielli è passata poi da 28 a 25 imprese, di cui 21 artigiane, tre in meno rispetto al 2013. "Complessivamente – evidenzia Gilberto Luppi, presidente di Lapam-Confartigianato (nella foto) – i settori considerati in un decennio hanno visto un calo del 15,5% in provincia di Reggio Emilia, con una riduzione analoga nell’artigianato, che in questi settori è molto presente e rappresenta l’84,5% delle imprese reggiane. Contestualmente al calo di queste imprese, si ha una diminuzione della domanda di figure specializzate in questi ambiti".