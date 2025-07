Meta System, acquisizione ufficiale. Certina: "Si apre un nuovo capitolo"

Dopo una lunga e articolata trattativa, il gruppo industriale Certina ha acquisito Meta System Spa, storica azienda reggiana, punto di riferimento nell’elettronica di potenza per veicoli elettrici e ibridi. L’operazione, del valore di 15,5 milioni di euro, si è conclusa attraverso una procedura competitiva gestita dal Tribunale di Bologna nell’ambito del concordato preventivo. Con questa acquisizione Meta System entra a far parte del portafoglio internazionale di aziende automotive del gruppo Certina, segnando l’avvio di un piano di rilancio industriale che punta a restituire solidità, competitività e innovazione a un marchio centrale per la transizione verso la mobilità elettrica.

L’azienda vanta oltre 250 brevetti e collabora da decenni con i principali Oem internazionali. Le sue tecnologie sono oggi integrate in milioni di veicoli elettrici e ibridi.

"Meta System porta con sé un know-how ingegneristico straordinario, relazioni consolidate con i principali costruttori automotive e una pipeline tecnologica di assoluto valore", dichiara Giovanni Santamaria, partner di Certina con responsabilità su Italia e area It. E aggiunge: "Con il nostro supporto operativo e una visione industriale di lungo periodo, siamo convinti che l’azienda possa tornare su un sentiero di crescita sostenibile. Vogliamo essere un partner affidabile per i clienti storici e per quelli futuri, costruendo insieme un nuovo capitolo fondato su innovazione, solidità operativa e qualità".

Il piano di Certina prevede rafforzamento delle attività produttive e ingegneristiche, consolidamento della base occupazionale e mantenimento delle relazioni con fornitori e stakeholder locali.

L’obiettivo è ridare centralità a Meta System nel panorama della power electronics per la mobilità elettrica, valorizzando le competenze già esistenti e favorendo investimenti in nuove tecnologie.

"Conosciamo bene la complessità di questa sfida industriale, ma abbiamo scelto di investire perché crediamo nelle potenzialità di Meta System. La nostra esperienza nei processi di rilancio industriale – ha aggiunto Santamaria – ci permette di accompagnare l’azienda in una nuova fase, più solida e competitiva. Vogliamo ricostruire valore e continuità per le persone, il territorio e l’intero settore". L’operazione rafforza la presenza di Certina in Italia, dove il gruppo opera già attraverso diverse società industriali.