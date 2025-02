Meta System: c’è uno spiraglio: "Tre proposte di acquisizione". Bmw e Volvo assicurano continuità

Meta System: confermato l’impegno di Bmw e Volvo di proseguire i contratti. Nell’incontro di ieri a Roma, al Ministero del Made In Italy - tra sindacato (Fim, Fiom e Uilm, unitamente alle Rsu), azienda, commissari, esponenti della Regione Emilia-Romagna e Lombardia e delle amministrazioni comunali di Reggio Emilia e Mornago di Varese - sono emerse novità importanti per il futuro industriale dell’azienda che produce batterie elettriche per auto.

"Sono arrivate due proposte di acquisizione di cui una da parte del fondo tedesco Certina, che ha espresso la volontà di acquisire tutto il perimetro aziendale, comprensivo delle aziende controllate e di tutti i lavoratori. E un’altra, di un ulteriore fondo, che avrebbe però posto condizioni sospensive inaccettabili – riferisce Simone Vecchi di Cgil Reggio –. Ci sarebbe poi un’ulteriore proposta di acquisto da parte di un soggetto industriale del settore. È stato inoltre confermato l’impegno di Bmw e Volvo di proseguire i contratti con la Meta System. Volvo avrebbe dato una disponibilità a proseguire lo sviluppo di un nuovo prodotto, garantendone la produzione nel nostro paese da aprile 2026. Bmv avrebbe accettato di modificare l’attuale piano, che prevedeva tutta la produzione di Meta System per il loro prodotto in Slovacchia, ricollocando una linea di completamento finale in Italia. L’azienda infine ha garantito di aver sufficiente liquidità per corrispondere le retribuzioni di febbraio".

Il Ministero e le Regioni, su richiesta delle Rsu e di Fim, Fiom e Uilm si sono poi impegnati a monitorare il processo in corso ed eventualmente convocare Bmw e Volvo per avere garanzia degli impegni, che attualmente sono solo verbali. È stata inoltre data la disponibilità a intervenire con supporto finanziario pubblico - se necessario, e comunque nei limiti di legge - per favorire gli investimenti sul territorio nazionale.

Le parti hanno infine deciso di aggiornare un nuovo tavolo al Mimit il 2 aprile, per permettere, attraverso la possibile proroga del concordato, tutti i passaggi necessari alla soluzione della vertenza. Concordato preventivo concesso dal Tribunale di Bologna, che ieri ha depositato istanza di proroga di 60 giorni, tempo utile per verificare la disponibilità di altri investitori. "Sono stati fatti passi avanti in un percorso che guarda alla continuità produttiva e alla salvaguardia dell’occupazione – ha commentato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia - la Regione Emilia Romagna è pronta a dare un contributo con i propri strumenti".

Stella Bonfrisco