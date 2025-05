Meta System: ci siamo. Oggi l’udienza che decide il futuro dei lavoratori

Oggi si decide il futuro di Meta System. Il 6 maggio, infatti, è in programma l’udienza nella quale il Tribunale di Bologna si esprimerà nel merito del ricorso per l’accesso al concordato preventivo. Meta Systema, importante operatore della e-mobility basato a Reggio Emilia e Mornago (Varese), occupa più di 500 dipendenti e che alimenta un importante indotto sia Italia che in Europa.

A dicembre 2024 l’azienda ha sottoposto al Tribunale di Bologna una domanda prenotativa di accesso al Concordato Preventivo, e ha depositato la propria proposta ai creditori unitamente al Piano concordatario.

Il piano si basa sulla continuità indiretta garantita da fondo di investimento Certina, che ha sottomesso alla società un’offerta vincolante per acquisirne il business e l’intero organico dei dipendenti italiani. Il 30 aprile 2025 Certina e le rappresentanze sindacali, al culmine di un serrato ma franco confronto, hanno verbalizzato i termini sostanziali di quello che potrebbe essere un accordo sindacale.

Tale accordo poserebbe la pietra miliare del piano di rilancio di Meta System che Certina intende implementare una volta ottenuta dal Tribunale l’autorizzazione alla vendita. Meta ed il suo management si dichiarano "fiduciosi di un esito positivo a questa crisi finanziaria principalmente dovuta dal calo di mercato dei veicoli elettrici che ha colpito duramente il settore automotive nel 2024", per riuscire a preservare “l’occupazione e il valore sociale ed economico dell’impresa, che vanta competenze e know fondamentali per il futuro del settore in Italia".

La proposta del fondo Certina ha fatto registrare sensibili alti e bassi negli ultimi mesi. Il giorno in cui il fondo tedesco originariamente avrebbe dovuto mettere sul piatto la sua offerta era il 31 marzo. Arrivati alla data cerchiata sul calendario tra grandi attese e speranze, però, si è sentito solo silenzio.

La luce in fondo al tunnel è ricomparsa con dieci giorni di ritardo secondo quanto previsto, quando Certina ha depositato la proposta per l’acquisizione dell’azienda reggiana che progetta e produce tecnologie per il settore dell’auto e che, al momento, occupa 700 addetti, 450 dei quali proprio in riva al Crostolo. L’offerta è stata formalizzata nel quartier generale reggiano dell’azienda alla presenza pure delle organizzazioni sindacali. Ora non resta che attendere l’esito dell’incontro di oggi per capire se e come mettere un punto a questa complessa vicenda.