Meta System in bilico. Salta l’incontro al Mimit

"Da fonti non ufficiali ci è arrivata notizia che Certina e Bmw stanno ancora negoziando le condizioni di supporto di Bmw all’eventuale investimento di Certina". Così le sigle sindacali Fiom Cgil, Uilm Uil e Rsu Meta System, sulla mancata proposta d’acquisto dell’azienda Meta System da parte del fondo tedesco Certina. Un’iniziativa che sarebbe dovuta partire negli ultimi giorni, ma così non è stato, perciò il Ministero dell’impresa e del made in Italy (Mimit) ha valutato di posticipare l’incontro previsto ieri. Si attende quindi una nuova convocazione, mentre i lavoratori che sarebbero dovuti andare in presidio a Roma, ieri sono rientrati nel loro turno calendarizzato. La mancata presentazione di una proposta d’acquisto dell’azienda Meta System non significherebbe comunque la certezza che Certina si stia tirando indietro.

"A nostro avviso – hanno aggiunto i sindacati - il prossimo incontro al Mimit deve prevedere la presenza di Certina al tavolo, dopo che tutti i soggetti abbiano preso visione della proposta di acquisizione, conoscendone i dettagli".

Stella Bonfrisco