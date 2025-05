Meta System, l’allarme. Ammortizzatori sociali in scadenza a giugno. Ma Roma rassicura

Scadrà il 30 giugno prossimo il contratto di solidarietà attualmente applicato in favore di 434 lavoratori della Meta System, azienda di proprietà cinese che realizza sistemi elettronici avanzati per automotive, con sede legale e operativa a Reggio Emilia e un’unità produttiva a Mornago in provincia di Varese. Per i 138 operai di questo sito, invece, la misura protettiva dell’integrazione salariale è stata interrotta in anticipo a febbraio "per il miglioramento della situazione degli ordini di lavoro ricevuti dall’impresa interessata". Lo spiega Claudio Durigon (Lega), sottosegretario al Lavoro, rispondendo ieri all’interrogazione presentata nelle scorse settimane dal deputato del gruppo Misto Aboubakar Soumahoro. La Meta System, in crisi da tempo, ha presentato a dicembre del 2024 una domanda di ‘concordato con riserva’ al Tribunale di Bologna. A salvare la continuità produttiva potrebbe essere il gruppo Certina, società finanziaria in Baviera, che lo scorso aprile ha depositato la proposta definitiva per l’acquisizione dell’azienda.

La proposta di acquisto è stata poi approfondita in un tavolo plenario con ministero delle Imprese e del Made in Italy it, sindacati, e le Regioni coinvolte (Emilia-Romagna e Lombardia). In attesa della presentazione da parte dell’azienda di un piano concordatario al Tribunale di Bologna, infine, lo scorso 30 aprile è stato firmato un verbale di incontro sindacale in cui si condivideva un percorso di contratto di solidarietà anticipato dall’azienda, la predisposizione di un piano industriale di rilancio aziendale e la gestione degli aspetti operativi legati all’acquisizione del ramo d’azienda Meta System.

Durignon sottolinea quindi che "tutte le istituzioni nazionali e locali hanno confermato il proprio impegno finalizzato ad un attento e costante monitoraggio sull’operazione in corso", aggiungendo che "in particolare, l’obiettivo è quello di raggiungere la soluzione ottimale per la continuità produttiva e la salvaguardia di tutti i lavoratori coinvolti". Sohumahoro, nella replica ha chiesto al Governo non solo di monitorare le varie fasi della vicenda, ma "di farsi carico dell’obiettivo di mantenere la continuità occupazionale".

