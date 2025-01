Meta System, lavoratori in ansia. Il Pd: "Prorogare subito tutti i contratti di solidarietà"

Nonostante gli impegni presi nell’ultimo incontro di metà dicembre la prevedano già (fino al 30 giugno), il partito democratico, in Regione, sollecita la proroga dei contratti di solidarietà per i circa 700 operai della

Meta System di Reggio Emilia.

La richiesta è contenuta in una risoluzione a prima firma di Maria Costi, sottoscritta anche da Paolo Calvano e Alice Parma. Nell’atto i dem esprimono preoccupazione per l’intenzione dei vertici del gruppo di depositare domanda di concordato con riserva presso il tribunale di Bologna, cosa che tuttavia comporta, fino al responso del giudice, che l’azienda di proprietà della multinazionale cinese Deren non non modificherà l’assetto societario o venderà assett industriali.

I dem rimarcano inoltre la "necessità di garantire la continuità aziendale e tutelare i livelli occupazionali, considerata l’importanza strategica di Meta System per il tessuto economico regionale e nazionale" e danno man forte ai sindacati che hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La risoluzione del Pd chiede infatti di "sollecitare il Governo affinché vengano adottate tutte le misure necessarie a salvaguardare il futuro produttivo e occupazionale dell’azienda" e auspicano una costante interlocuzione con l’Assemblea legislativa "sugli sviluppi della vicenda e sulle iniziative intraprese dalla Regione". La Meta System è protagonista purtroppo di una pesantissima vertenza che va avanti ormai da tempo, con centinaia di famiglie a rischio e un futuro a tinte fosche. Il tavolo previsto al ministero, fissato per il 15 gennaio, potrebbe portare qualche novità in più su tutta la delicatissima vicenda.

red. cro.