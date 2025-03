Meta System, lo sciopero. Il fondo Certina fa sul serio

Hanno dichiarato sciopero a oltranza le lavoratrici e i lavoratori di Meta System. "Basta, vogliamo certezze, vogliamo garanze sul futuro del nostro lavoro": hanno protestato gli oltre duecento lavoratori che da ieri mattina hanno occupato i piazzali davanti agli stabilimenti di via Majakowski e ai tre plant di via Galimberti, in zona Villaggio Crostolo. Per Fiom e Uilm servono subito certezze occupazionali: lo scorso venerdì hanno organizzato assemblee da cui è scaturita la decisione di incrociare nuovamente le braccia.

"Da settimane stiamo sollecitando l’azienda a rendere conto dell’impegno preso il 15 febbraio al Mimit – hanno riferito le Rsu insieme a Fiom e Uilm - dove è stata affermata la disponibilità di Meta System e di Bmw a firmare col sindacato un accordo, con l’impegno di un investimento produttivo sul territorio reggiano per garantire certezze occupazionali alle operaie e agli operai, oggi ancora in cassa integrazione. Gli impegni presi al Mimit dal gruppo dirigente della Meta System si sono trasformati in una lettera di intenti di Bmw nei confronti dell’azienda: un documento privo di valore legale per i sindacati, e quindi ritenuto insufficiente". Nel frattempo è diventato ufficiale l’interessamento del fondo tedesco Certina per una possibile acquisizione del Gruppo, con il Fondo impegnato nella scrittura di una due diligence per valutare l’effettiva possibilità dell’acquisto e le condizioni. "Ancora non abbiamo avuto modo di incontrare Certina – hanno aggiunto i sindacati - e questo è fondamentale per il futuro aziendale. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato i lavoratori in sciopero è arrivata mercoledì scorso, quando l’azienda si è resa indisponibile all’incontro del 19 marzo convocato dal Mimit. Non avevamo ancora visto un’azienda che pensa di negoziare con un ministero le date delle convocazioni, a dimostrazione del livello di incompetenza e irresponsabilità di chi oggi dirige la Meta System".

Il Mimit ha comunque confermato l’incontro, che si svolgerà da remoto. Fino a quando non si arriveranno risposte concrete le operaie e gli operai dei reparti produttivi insieme alle colleghe e ai colleghi dell’amministrazione, della logistica, della ricerca e sviluppo e dell’ufficio acquisti rimarranno in stato di sciopero. Ieri pomeriggio c’è stato poi un incontro con la dirigenza aziendale, dove i sindacati non hanno ricevuto nessuna risposta concreta. Ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno ex art.21, di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori di Meta System.