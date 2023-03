Metalmeccanica, primo inciampo La crescita frena per l’inflazione

La metalmeccanica mostra i primi segni di cedimento per effetto della guerra e dei costi esorbitanti dell’energia. A fotografare il quadro è il grupppo Metalmeccanica di Unindustria, che mostra i dati riferiti ai primi nove mesi del 2022. Dopo un primo semestre caratterizzato da segnali contrastanti, l’attività produttiva delle imprese metalmeccaniche reggiane nel periodo luglio-settembre ha registrato un peggioramento. Nel terzo trimestre, infatti, i volumi di produzione hanno evidenziato una sostanziale stabilità (+0,4%) nel confronto con l’analogo periodo del 2021. Sulla dinamica produttiva hanno pesato gli ulteriori incrementi dei prezzi dell’energia e delle materie prime dovuti al prolungamento del conflitto russo-ucraino e alle difficoltà nelle catene di approvvigionamento globali.

Nei primi nove mesi del 2022 le esportazioni metalmeccaniche sono aumentate in media del 15,7%. Mentre le importazioni sono cresciute in misura maggiore pari al 36,1%. Occorre osservare che gli incrementi dell’interscambio in valore sono stati influenzati da una forte crescita dei valori medi unitari, che spiegano in parte le dinamiche positive sia delle esportazioni in valore sia delle importazioni. Gli indicatori previsivi confermano un peggioramento della congiuntura settoriale rispetto alla precedente rilevazione. Le attese sono all’insegna di una contrazione dell’attività produttiva e di un ulteriore ridimensionamento dei livelli occupazionali.

Il portafoglio ordini risulta in forte peggioramento: sono, infatti, pari al 53,8% le imprese che prevedono una contrazione degli ordini a fronte del 15,4% che ne prevede, invece, un aumento, con un aggravamento del trend decrescente già evidenziato a fine giugno scorso. Le previsioni produttive per l’ultimo trimestre del 2022 confermano l’evoluzione negativa già attesa lo scorso trimestre, con un calo dell’attività produttiva: il 38,5% prospetta contrazioni incrementi a fronte di un 19,2% che, al contrario, prevede aumenti.

"Stiamo vivendo una fase di eccezionale incertezza. Gli sviluppi della guerra e dell’emergenza energetica vanno oltre qualunque ragionevole previsione. L’inflazione pesa su consumi e potere d’acquisto. Di fronte a uno scenario così complesso e preoccupante, sono necessarie riforme strutturali che affrontino temi complessi quali la riduzione della dipendenza energetica dall’estero, il taglio del cuneo fiscale, la gestione della transizione ecologica e le politiche attive del lavoro" commenta Alberto Rocchi, presidente del Gruppo Meccatronico di Unindustria Reggio Emilia.