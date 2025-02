Metalmeccanici in agitazione: tremila lavoratori ieri in sciopero

Ha coinvolto circa tremila lavoratori la nuova giornata di sciopero del settore metalmeccanico, che anche ieri è stata effettuata, "a sorpresa", in varie e importanti aziende reggiane nell’ambito della mobilitazione di protesta per riaprire il tavolo di trattativa sul contratto. I dipendenti di Bosch, Ciam, Cobo, Interpump, Smeg, Nexion, Dana e Eviosys hanno espresso dissenso sulla rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale voluta da Federmeccanica.

"Gli Industriali e Federmeccanica – dicono i sindacati di categoria – hanno deciso di non rinnovare il contratto e di ignorare le richieste di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil". E non sembra aver prodotto risultati positivi l’incontro programmato ieri con Federmeccanica, "che si è presentata senza mandato da parte dei vertici degli industriali al tavolo con le organizzazioni sindacali".

"Riteniamo incomprensibile e provocatorio l’atteggiamento degli industriali e di Federmeccanica – aggiungono i sindacati delle tute blu – che puntano ad affossare il contratto, insistendo sulla strada di una piattaforma unilaterale che non tiene conto della situazione manifatturiera e delle richieste avanzate dai lavoratori. La mobilitazione dei lavoratori, in campo da più di due mesi con scioperi a sorpresa, è la risposta più chiara alle pretese del fronte industriale, completamente insensibile al futuro di questo comparto strategico per tutto il Paese. La mobilitazione non si fermerà e, anzi, proseguirà con ancora più determinazione".

Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil chiedono la ripresa delle trattative, "nel nome del buon senso e della dignità dei lavoratori".