Metalmeccanici in sciopero per il contratto

Sciopero proclamato in tutte le aziende reggiane del settore metalmeccanico prive di Rsu, per la giornata di domani, per la protesta sindacale indetta da Fim, Fiom e Uilm.

"L’obiettivo – dicono in modo unitario i sindacati del comparto metalmeccanico – è quello di difendere il contratto nazionale di lavoro, rigettando integralmente le proposte, ritenute inaccettabili, avanzate da Federmeccanica, in cui le richieste dei lavoratori non sono tenute in conto".

Una vertenza che dura ormai da settimane, interessando con singoli scioperi, i giornate differenti, le varie aziende del territorio. "Già da mesi le imprese metalmeccaniche reggiane – aggiungono i sindacati – sono teatro di mobilitazioni che hanno lo scopo di aprire una vera trattativa basata sulla piattaforma sindacale votata dai lavoratori e non sul documento proposto dalle imprese presentato il 10 ottobre alle organizzazioni sindacali nazionali".

"Il documento di Federmeccanica – commentano i sindacalisti Alessandro Bonfatti, Simone Vecchi e Jacopo Scialla – non solo non risponde minimamente alle esigenze dei lavoratori, ma rappresenta un chiaro attacco alle loro condizioni salariali e normative, mettendo in discussione tutto il contratto nazionale". Ma cosa chiedono Fim, Fiom e Uilm? "Aumenti salariali dignitosi per rispondere all’inflazione e al crescente costo della vita, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, stabilità occupazionale contro la precarizzazione che rischia di minare il futuro dei lavoratori, miglioramento delle condizioni lavorative nelle fabbriche e nei reparti produttivi".

Il documento di Federmeccanica, che rappresenta le principali aziende del settore metalmeccanico, è stata giudicato inadeguato e insufficiente da Fim, Fiom e Uilm. "Lo sciopero del 24 gennaio – dicono i sindacati che rappresentano le tute blu – arriva dopo due mesi di mobilitazione in tutte le aziende metalmeccaniche reggiane, con stop delle attività a sorpresa, non programmati, per produrre più danno alle controparti. Invitiamo tutti i lavoratori metalmeccanici ad unirsi in questa giornata di lotta con un messaggio chiaro, che non accetta una proposta che non rispetti la nostra piattaforma". Negli ultimi giorni hanno scioperato alla Dana Motion System di Reggio, alla Spal Automotive e alla Nexion di Correggio, la Landi Renzo di Corte Tegge, convolgendo quasi tremila lavoratori.

