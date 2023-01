Meteo pazzo. "Sbocciano le rose a gennaio Abituiamoci a palme e banani"

Reggio Emilia, 5 gennaio 2023 – Abbiamo chiesto all’esperto botanico Ugo Pellini di descriverci il cambiamento in atto della natura attorno a noi, a causa delle mutate condizioni climatiche. E lo abbiamo trovato intento a osservare un fenomeno unico: lo sbocciare delle rose i primi di gennaio.

Non è proprio normale nei primi giorni di gennaio imbattersi in città in una suggestiva fioritura di rose, come quella nel Giardino dedicato ad Alex Langer in zona Orologio, o di altre specie di piante i cui fiori sbocciano comunemente in piena primavera. Non stupisce invece quella del Calicanto, dell’Elleboro o del Gelsomino di San Giuseppe che abitualmente fioriscono in inverno. È invece inusuale, sempre rimanendo in campo vegetale, vedere alberi a foglia caduca, come querce, gelsi, sambuchi, ancora carichi di foglie e per di più verdi. Che sia in atto in questi anni, anche nella nostra provincia, un cambiamento climatico non ce lo dicono solo gli incontestabili valori delle temperature e delle piovosità delle osservazioni meteorologiche, ma soprattutto la natura che ci circonda.

Ugo Pellini

Vista la rapidità di questi cambiamenti sarà necessario innanzi tutto rivedere le scelte delle specie da coltivare, prestando particolare attenzione e privilegiando quelle che richiedono poca acqua. Ci dobbiamo dimenticare ad esempio le estese risaie presenti fino a pochi decenni fa nelle campagne della Bassa reggiana e forse dovremo prendere in considerazione colture tipiche del clima mediterraneo.

Si dovranno selezionare le varietà di piante da frutto che vegetano meglio con un freddo minore di come c’era nel Novecento, senza comunque dover arrivare alle esagerazioni, come nel Sud Italia, dove si coltivano già mango e papaia. Bisognerà comunque tener conto che, nonostante tutto, permane il rischio delle gelate e i primi boccioli, se le temperature dovessero scendere improvvisamente, verrebbero “bruciati”. Con il cambiamento climatico occorrerà intervenire anche sul verde ornamentale in città, dove le condizioni di vita dei vegetali sono già critiche. La necessità primaria è sicuramente quella di prestare maggior cura e attenzione a tutto il verde esistente; in futuro si dovrà anche rivedere la progettazione della sua qualità.

Come per gli investimenti finanziari, dove è fondamentale e vantaggiosa la diversificazione, anche la scelta delle specie di piante da inserire dovrà essere differenziata, con preferenza per quelle che sopportano meglio temperature invernali non rigidissime e la carenza idrica.

Nel rispetto delle esigenze botaniche si dovranno valutare attentamente anche gli alberi autoctoni, che fino ad ora si sono adattati meglio al clima esistente rispetto a quelli alloctoni. Forse ci dovremo rassegnare ad una presenza sempre più frequente delle latifoglie sempreverdi come il Leccio, l’Ulivo, l’Oleandro, caratteristiche di climi più caldi, e perfino di palme, yucche e banani che fino a qualche tempo fa si vedevano solo nei pochi giardini privati di chi voleva stupire. Sono ormai lontani e non torneranno più i tempi del clima post glaciale di 15 mila anni fa, quando nel nostro territorio la pianura e la collina erano dominate dal Pino silvestre e la montagna dall’Abete bianco.

Ugo Pellini, botanico