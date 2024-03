"Metta tutti gli oggetti preziosi nel freezer"

Il sistema è quello ormai ben collaudato. Falsi tecnici che simulano una perdita di gas, spruzzano liquido di forte impatto olfattivo facendo credere la presenza di un’avaria. Il padrone di casa viene invitato a prelevare gli oggetti d’oro e denaro, chiedendo di mettere tutto nel freezer. Fanno credere che ori e soldi, a contatto con quella sostanza gassosa, rischiano di diventare scuri e di rovinarsi in modo irreparabile. Ma una volta messi i valori nel frigorifero, per i ladri basta un attimo di disattenzione del padrone di casa per poter raggiungere il freezer e portarsi via la refurtiva.

L’altro pomeriggio un simile episodio si è ripetuto in una abitazione di Correggio, ai danni di una pensionata ottantenne, la quale ha realmente creduto a un grave problema alle tubature del gas, quando ha avvertito la presenza di un odore fastidioso che arrivava da una parte della abitazione. Ad agire sono stati due uomini, apparentemente di 30-35 anni di età, con tuta la lavoro e con berretto azzurro sulla testa. Sono riusciti ad allontanarsi con una somma in denaro di poche centinaia di euro, oltre ad una catenina, orecchini e un paio di anelli, per un valore di circa 1.500 euro, ma dal valore affettivo decisamente maggiore. Nelle ultime settimane sono stati diversi questi raggiri ai danni di persone anziane: ne sono accaduti in centro Correggio ma anche in frazioni come Mandrio e Fazzano. E Correggio rientra pure tra i Comuni in cui i carabinieri hanno tenuto lezioni su come prevenire il fenomeno delle truffe e dei furti in casa. Si tratta di incontri in cui vengono illustrate le tecniche solitamente usate dai malintenzionati. Ma resta sempre valido il consiglio di diffidare sempre delle persone sconosciute, anche quando all’apparenza sembrano agire in buona fede.

a. le.