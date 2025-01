Mette a segno un furto su un camion, ma la dash-cam lo riprende

Ha commesso un furto su un autocarro, ma è stato ripreso dalla dash-cam posizionata sul parabrezza: un uomo di 37 anni di Gualtieri è stato denunciato dai carabinieri di Rubiera. Lo scorso giugno il 37enne aveva rubato dal mezzo, parcheggiato nei pressi di un’azienda di Rubiera, una stecca di sigarette e 100 euro in contanti. Il derubato aveva poi segnalato l’episodio ai militari dell’Arma consegnando anche i video estrapolati dalla camera collocata sull’autocarro. La dash-cam è un dispositivo elettronico per l’acquisizione di immagini: una piccola videocamera utile per registrare all’esterno e all’interno del mezzo. L’autore del colpo è stato quindi ripreso durante il raid. Si era poi allontanato a bordo di un’auto.

I carabinieri, con l’ausilio dei video, sono però risaliti, attraverso la targa, all’intestatario della macchina. Sono stati inoltre diffusi i frame delle immagini che immortalavano l’uomo agli altri comandi del territorio. I carabinieri della stazione di Gualtieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile, già noto ai militari. Nei guai è finito il 37enne, denunciato alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.