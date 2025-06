Mette il Gps nella borsetta griffata. Derubata, coi carabinieri la ritrova

E’ stata derubata in treno della sua borsetta, ma la presenza di un dispositivo Gps-Gms all’interno ha permesso di recuperare il maltolto e tutto il suo contenuto.

La disavventura è accaduta ieri a una trentenne romana, che era in viaggio su un treno dell’Alta Velocità.

Ignoti hanno approfittato di un momento di distrazione della vittima, mentre era in transito verso Reggio, per impossessarsi della sua borsa di lusso Toteme con all’interno un portafoglio Prada, documenti personali, chiavi di casa e altri oggetti, per un valore complessivo di oltre 1.300 euro.

Quando si è accorta del furto ha contattato i carabinieri, segnalando pure la presenza del Gps in grado di trasmettere la posizione in tempo reale.

Grazie alle indicazioni ricevute, i militari del Radiomobile hanno localizzato la borsetta, che era stata abbandonata nei pressi di una cancellata in via Cavallotti, in città, a poche centinaia di metri dalla stazione Mediopadana Av.

Il bottino è stato recuperato e portato in caserma, in attesa della proprietaria per provvedere alla restituzione.

La donna ha manifestato gratitudine ai militari. Si indaga per identificare gli autori materiali del furto, i quali forse si sono accorti del sistema di tracciamento, decidendo così di abbandonare in fretta il bottino per evitare di essere colti in flagranza dai militari dell’Arma.