Mette in fuga i ladri scagliando delle bottiglie

Ladri presi a bottigliate dalla barista. E’ successo a Scandiano nella tarda serata di venerdì dopo un raid messo a segno nel bar-ristorante ‘Dolce vita’ in via Bosco. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e sono riusciti ad entrare all’interno dell’attività gestita da titolari di origine cinese. Hanno poi preso un cambiamonete.

Durante l’intrusione è però scattato l’allarme e una barista si è accorta della ‘visita’ dal vicino balcone dell’abitazione situata sopra al bar. La donna ha lanciato ai ladri delle bottiglie d’acqua in vetro per cercare d’allontanarli. "Sono riusciti a caricare il cambiamonete – racconta un cliente – nel baule dell’auto, ma la macchinetta è caduta durante la fuga ed è stata anche danneggiata. Il colpo è quindi fallito grazie all’immediato intervento della barista che ha gettato alcune bottiglie dal balcone per farli fuggire. Sono infatti scappati senza rubare nulla. Hanno agito due uomini incappucciati".

Il cambiamonete è stato così abbandonato. Sono ancora da quantificare con esattezza i danni causati dai ladri. In via Bosco l’altra notte, poco prima delle 23, sono prontamente arrivati i carabinieri della tenenza di Scandiano. I militari dell’Arma hanno subito compiuto un sopralluogo al ‘Dolce vita’.

I carabinieri scandianesi hanno già iniziato le indagini, per il reato di tentato furto aggravato a carico di ignoti, per cercare di individuare i responsabili dell’incursione. Si tratta purtroppo dell’ennesimo blitz notturno che si registra in un’attività della nostra provincia.

Matteo Barca