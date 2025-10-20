"Mettere a gara presto il servizio e ripensarlo"

Scrivere sui rincari delle bollette è ormai come ’sparare sulla Croce Rossa’. Per le bollette Tari inviate in questi giorni da Iren però le solite motivazioni (rincaro dei costi del gas e delle altre materie prime, nuovi dazi sulle medesime, difficile situazione... ) non valgono affatto. Lo smaltimento dei rifiuti potrebbe essere, e per alcune aziende lo è, addirittura un affare. Per le nostre evidentemente è solo un costo. Non credo che l’affidamento ad altra multiutility potrebbe cambiare radicalmente le prospettive, anche se una gara fatta bene dovrebbe portare sia a un miglioramento del servizio che alla riduzione dei costi e soprattutto a una reale trasparenza sui costi del servizio. Crediamo che le radici dei rincari siano però purtroppo più profonde. Nessuno credo voglia mettere in discussione le scelte di fondo come la raccolta differenziata o la Forsu di Gavassa, che ci ha sempre visto favorevoli in un’ottica di economia circolare. Ma le riduzioni di costi che ad esempio il porta a porta doveva portare sono rimaste sulla carta. Come anche la scelta politica contro i termovalorizzatori. Il comportamento ’virtuoso’ dei contribuenti, che oggi differenziano più di prima, non ha portato nessun premio economico per chi si impegna di più. Per uscirne occorre quindi non solo mettere a gara il servizio, prima operazione indispensabile, ma ripensare profondamente a come svolgerlo. Occorre inoltre molta ma molta trasparenza in più: sugli incassi, sui costi, su come vengono eventualmente reinvestiti gli utili, sui “premi” ad amministratori e dirigenti.

Maura Manghi(Vicepresidente regionale Italia Viva Emilia-Romagna)