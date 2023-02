Mettete d’accordo i due semafori

Un semaforo "intelligente" a un incrocio, il cui funzionamento è però collegato al semaforo del vicino passaggio pedonale, che con l’incrocio non c’entra nulla. Accade a Tagliata di Guastalla. Chi arriva da via Buca Bertona per immettersi sulla trafficata strada provinciale che attraversa la frazione, grazie a un sensore, ottiene subito il semaforo verde per attraversare l’incrocio. Ma se svolta verso Guastalla, trova il semaforo rosso sulla Provinciale, al passaggio pedonale.

"Già ci sono traffico e inquinamento notevoli. Se poi si costringono i veicoli a fermarsi ulteriormente, la situazione peggiora", dicono alcuni residenti. Tra loro Renata Bertazzoni, ex consigliere comunale a Luzzara: "Il semaforo del pedonale funziona come quello dell’incrocio con via Buca Bertona. Abbiamo più volte segnalato la situazione a polizia locale, ufficio tecnico comunale, uffici della Provincia… Qualcuno è anche venuto a fare un sopralluogo. Ma nulla è stato sistemato. Il semaforo del passaggio pedonale continua a seguire l’andamento dell’altro impianto, favorendo interruzioni (pur se brevi) al traffico".

Antonio Lecci