“Metti il velo o torni in Pakistan”: minacce e imposizioni a 14enne, denunciati il nonno e la madre

Reggio Emilia, 13 aprile 2025 – Un’indagine partita dalla scuola, portando non solo alla denuncia della madre e del nonno di una ragazzina di 14 anni, ma anche alla presa in carico della giovanissima vittima da parte dei servizi sociali, con un trasferimento immediato in una struttura protetta, lontano dai familiari. Accade a Campagnola. Sembra di ripercorrere ancora una volta l’avvio del dramma di Saman Abbas, la 18enne di Novellara che quattro anni fa ha pagato con la vita il suo desiderio di essere libera. Ma stavolta le segnalazioni arrivate attraverso le confidenze alle amiche più fidate sono state rapidamente valutate: non solo nell’ambito scolastico, ma anche dai servizi sociali, dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria.

Il 17 marzo arriva infatti alla Procura reggiana la segnalazione degli assistenti sociali che evidenzia come gli insegnanti della scuola media di Campagnola avessero sospetti di violenza e maltrattamenti nei confronti di una ragazza di 14 anni, di origine pakistana, ma nata a Carpi. Le indagini, affidate ai carabinieri della locale caserma, hanno evidenziato una situazione molto grave, che pare durasse ormai da almeno 3-4 anni.

Alla ragazza sarebbe stato impedito di usare il telefonino, di frequentare compagni o amici di sesso maschile, di uscire di casa se non accompagnata dai familiari, di guardare la tv, di fare sport, con obbligo di indossare il velo, di svolgere i lavori di casa. E poi il “no” alla possibilità di poter continuare a studiare subito dopo la terza media. Già da tempo questa situazione era in atto, con violenza fisica ogni qualvolta madre e nonno rilevavano qualche “errore” nel comportamento della minore.

La testimonianza della vittima è stata raccolta nei giorni scorsi in un incontro “protetto” con una esperta in psicologia infantile, facendo emergere pure le minacce dei familiari di riportarla in Pakistan se non avesse seguito tutti i loro voleri. Un timore, quello di essere portata nel Paese d’origine, legato soprattutto alla possibilità di essere costretta a un “matrimonio forzato”, con un uomo scelto non da lei ma dai familiari. Ora madre e nonno della quattordicenne sono indagati per ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti della minore.

Ma non solo: temendo che possano in qualche modo venire a sapere dove si trova per poterla contattare, il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, titolare del fasciolo (e la stessa che rappresenta l’accusa nel processo d’Appello per l’omicidio Saman), ha chiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, con braccialetto elettronico e presentazione quotidiana alla locale caserma dei carabinieri per il controllo sul rispetto dell’ordinanza emessa a carico della madre di 38 anni e del nonno 70enne, entrambi residenti a Campagnola. Risulta infatti che i due indagati abbiano cercato informazioni attraverso compagni di scuola per poter rintracciare la congiunta, col sospetto che vogliano convincerla a ritrattare ogni accusa per poter tornare a casa, puntando sul forte legame che lega la quattordicenne ai fratelli. Ecco perché tra le prescrizioni a carico dei due indagati, risulta anche il divieto di dimora nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte se non previa autorizzazione del giudice.

Tra il materiale di indagine anche il video di un’intervista televisiva al programma Mediaset ‘Fuori dal Coro’ rilasciata dal nonno sul tema dell’Islam, in cui l’uomo dichiarava che le donne non possono uscire da sole e che ciò era impedito anche a quelle della sua famiglia. Nelle scorse settimane una zia materna della vittima avrebbe cercato di ospitare la ragazza nella sua abitazione, per poterla allontanare dalla terribile situazione in cui si trova. Ma questa operazione non sarebbe andata in porto: non solo per il rifiuto da parte di madre e nonno ora indagati, ma anche per il no deciso manifestato dal marito della stessa zia.