Festa a Reggio Emilia con la mezza maratona: la carica dei 3.500 atleti

Reggio Emilia, 16 marzo 2025 – Si tinge d'azzurro, e in tutti i sensi, la «La 21 di Reggio», la mezza maratona organizzata da Atletica Reggio, disputata oggi nella nostra città e condita da una gara competitiva sui 10 chilometri, due non competitive su 5 e 10 chilometri e dalla «Corri con me», riservata ai bambini con un accompagnatore adulto.

I numeri e la festa

Anche tanti ragazzi si sono cimentati sulla striscia Vaneton in cui correvano solo 50 metri, ed ecco che si può valutare una presenza complessiva di circa 3.500 atleti. L’azzurro era il colore del cielo in una splendida giornata di sole che ha cancellato di colpo la pioggia e il vento dei giorni precedenti. Azzurri erano anche gli atleti che hanno vinto la mezza, trattandosi di due mezzofondisti facenti parte della Nazionale italiana. Così piazza della Vittoria si è riempita di suoni e colori e si è pure fatto festa con ottimi risultati.

Le gare e i risultati

Partiamo dalla gara femminile dei 21 chilometri, perché Elisa Palmero, la 25enne torinese in forza all’Esercito, ha corso una gara sensazionale, in pratica in solitaria, visto il netto divario con le avversarie. Ha vinto in 1h09’02 che è il miglior risultato italiano sulla mezza maratona del 2025 e il quinto risultato di tutti i tempi, non lontanissimo dal record italiano. A seguire un’altra azzurra, Anna Arnaudo del Cus Torino e la padrona di casa Caterina Filippi dell’Atletica Reggio, terza e vicinissima al personale.

Nella gara maschile ha vinto Daniele D'Onofrio (Fiamme Oro Padova, 1h05'01) su Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo) e Fabio Lusuardi della Corradini Rubiera, il che significa che sui due podi sono saliti due reggiani.

Nella 10 km competitiva, affermazioni al maschile di Pietro Pellegrini in 29'38, nuovo personale davanti a Giuseppe Gerratana in 29'43) e Domenico Farina in 29'51. Primo reggiano Patrick Francia, nono. Al femminile, prima la keniana Shalyne Jerop Lagat in 32'48, davanti alla burundese Micheline Niyomahoro e a Lia Patscheider. Prima reggiana, Matilde Salati, ottava.