Mezza maratona, tanti big. E si corre anche... col cane

L’Atletica Reggio, con quartier generale in piazza della Vittoria, organizza nel weekend una vera e propria festa dello sport. Ci sono due gare competitive di livello internazionale, la "21 di Reggio Emilia" (mezza maratona) e la 10 km, oltre a sei manifestazioni non competitive per grandi e piccini. Nel dettaglio: Corri con me (2,5 km, adulto e bambino in coppia), Vaneton Sprint (gara di velocità, 50 metri su una striscia di Tartan), 10 km non competitiva, 4 all (camminata di 5 km aperta a tutti), Ulysses dog run (5 km assieme al proprio cane), Unimore Run (non competitiva di 5 km per studenti, docenti o personale amministrativo Unimore). S’inizia domani dalle 14,30, poi il clou è domenica con la partenza alle 9,30 delle due competitive. Tanti i big al via: nella 21 Anna Arnaudo, Alice Franceschini, Barbara Bressi (la reggiana della Self Montanari e Gruzza che di recente ha vinto la 30 km del Principe, a Soragna, in 1h.52.52) e Giulia Sommi; al maschile, Badr Jaafari, vincitore un anno fa, Amaniel Freedom, Antonino Lollo, Seare Weldezghi. Nella 10 km l’organizzazione cala l’asso pigliatutto, l’italiana di origini ucraine Sofiia Yaremchuk, detentrice del primato italiano di maratona e di mezza maratona. E poi ancora Isabella Caposieno, Debora Spalenza e Greta Settino; al maschile Giovanni Gatto, il reggiano Yassin Bouih e Nicolò Gallo. Bouih è reduce dalla recente medaglia di bronzo ai tricolori di cross e farà di tutto per ben figurare davanti al suo pubblico. Il percorso de "La 21" si snoda su un anello di 10,5 km da percorrere due volte. La partenza è da piazza della Vittoria, poi corso Cairoli, via Mazzini, via Guasco, viale Magenta, via Zanichelli, via della Canalina, via Fratelli Rosselli, via Guittone d’Arezzo, via Martiri della Bettola, viale Umberto I, via Ariosto, corso Garibaldi, via Mazzini, corso Cairoli, e arrivo in piazza della Vittoria, davanti al teatro Valli. La 10 km competitiva e non competitiva: anello di 10 km quasi in sovrapposizione con quello della 21, dal quale però si "sgancia" nel tratto finale. Uguale sino a corso Garibaldi, poi via Farini, piazza Prampolini, piazza del Monte, via Crispi e piazza Martiri del 7 Luglio.

Azzurri. Convocazione per Zaynab Dosso da lunedì a Roma in vista dei mondiali di staffetta. Per il mezzofondo convocato, a Tirrenia, Giuseppe Gravante della Corradini Rubiera.

Giovani. Due risultati dalla "Velocissima" di Modena: Emma Venturi (Corradini) vince i m 60 ragazze in 8.58, Naomi Bamba dell’Atletica Reggio è terza cadetta col personale di 8.41.

Claudio Lavaggi