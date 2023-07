Mezzi di soccorso inaugurati alla Notte Bianca di Cadelbosco

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 9 luglio 2023 - Pieno successo per la Notte Bianca andata in scena ieri in centro a Cadelbosco Sopra, con musica, artisti, balli, intrattenimento, il raduno delle Fiat Cinquecento, esposizione di moto e altro ancora per socializzare, stare insieme e animare le piazze e le vie del centro storico. In piazza XXV Aprile il concerto del duo rapper degli Slings, seguito da un dj set musicale fino a tarda notte. Ma non solo: il programma della “Notte” di Cadelbosco Sopra ha previsto pure spazi gastronomici, animazioni per bambini con la partecipazione di Agide Cervi, eventi solidali con il Comitato genitori e la Pubblica assistenza locale a inaugurare una nuova ambulanza e altri due veicoli di trasporto, anche grazie al generoso contributo in memoria del compianto volontario Franco Miari. E poi esibizioni di danza in piazza Lennon, il piano bar in zona K2 e tante altre iniziativa L'iniziativa è organizzata dal Comune di Cadelbosco Sopra con i commercianti e gli artigiani delle Vetrine del Fojonco. Non sono mancati i momenti di solidarietà, con le associazioni del territorio, fino all’inaugurazione della nuova ambulanza, che ha avuto un adeguato spazio alla presenza dei volontari della Pubblica assistenza e delle autorità civili e religiose.