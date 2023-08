Mezzo agricolo e sterpaglie a fuoco

Vigili del fuoco in azione, ieri pomeriggio, per domare un incendio divampato in un campo a causa del rogo che ha interessato un mezzo agricolo che era in movimento sullo stesso terreno. E’ accaduto in un campo a ridosso della Provinciale 5, tra Novellara e Reggiolo, all’altezza della località Bettolino. I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti con l’ausilio di un’autobotte del 115 per poter domare in breve tempo l’incendio al mezzo agricolo e poi all’area circostante, dove stoppie e sterpaglie rischiavano di estendere ulteriormente le fiamme, pure verso la strada.