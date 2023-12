Mezzo milione per i lampioni led. Poi la bolletta sarà più leggera

É stato approvato il progetto di sostituzione di oltre mille punti luce nel Comune di Rolo, che completa gli interventi che avevano già coinvolto la zona industriale e alcune aree del paese. I nuovi corpi illuminanti, tutti dotati della moderna tecnologia a Led, permetteranno un risparmio in termini di consumi energetici di oltre il cinquanta per cento rispetto ad ora. Risparmio che diventa particolarmente significativo di fronte alla situazione dei costi energetici in questo periodo storico. L’intervento prevede complessivamente una spesa di circa 550 mila euro. L’iter dei lavori, appena iniziato, prevede entro la fine di quest’anno l’affidamento dei lavori. Si tratta di un progetto molto ambizioso che punta a migliorare la qualità della pubblica illuminazione in paese, ma con un notevole risparmio di risorse economiche, a favore del bilancio dell’ante pubblico locale.