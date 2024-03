Mezzo milione per le coop giovanili

Confcooperative investe sull’imprenditoria giovanile.

Da Fondosviluppo – il Fondo mutualistico della centrale cooperativa – arrivano, infatti, 500.000 euro per le start up cooperative under 35. Lo prevede la call

“Creare.coop”, che si aprirà il prossimo 15 marzo ed è destinata a sostenere il percorso di avvio dell’impresa cooperativa e la formazione manageriale.

"Un investimento importante – sottolinea il reggiano Matteo Caramaschi, presidente di Confcooperative Terre d’Emilia – che va ad irrobustire decisamente le azioni di promozione e di sviluppo di nuove idee imprenditoriali che stiamo sviluppando nel territorio, con una particolare attenzione riservata proprio ai giovani". Fondosviluppo ha previsto per le neo cooperative giovanili selezionate una doppia modalità di intervento.

In prima battuta un supporto alle start up tramite un contributo di 5.000 euro per costi di costituzione e avvio, il rimborso dei costi di servizi resi dal Centro Servizi Confcooperative territoriale e costi di accompagnamento per tre anni, nel limite massimo di 3.000/anno, la formazione rivolta a tutte le cooperative beneficiarie, e la partecipazione a una “community” dedicata, cioè una rete che coinvolgerà tutte le nuove cooperative costituite per favorisce il confronto e lo scambio di buone pratiche.

Al supporto iniziale saranno poi affiancati interventi di natura finanziaria. In particolare, finanziamenti agevolati per investimenti e/o circolante, un mutuo erogato da una Banca di Credito Cooperativo del territorio (massimo di 30mila euro), su cui Fondosviluppo riconosce un contributo pari al 50% degli interessi applicati e il 50% dei costi di garanzia Cooperfidi Italia.