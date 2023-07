"Mezzo milione per le telecamere"

"Buone notizie sul fronte della sicurezza: assegnati alla provincia di Reggio Emilia 570mila euro destinati a progetti di videosorveglianza urbana".

La notizia la da l’ufficio politico della Lega Nord in Regione, che ieri ha rilanciato una operazione messa in atto dal Ministero dell’Interno. Il Viminale ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva per l’approvazione dei progetti 2022: l’Unione Bassa Reggiana incasserà 75mila euro (già finanziati) mentre sono in graduatoria,con progetti già approvoati ma in attesa del rifinanziamento altri 9 comuni della provincia. Si tratta di Bibbiano (81mila euro), San Polo (22.250 euro), Montecchio (20mila euro), Albinea (35.903 euro), Campegine (105.329 euro), Reggio Emilia (85.940), Baiso (32mila euro), Viano (27mila) e Poviglio (79.930 euro). Lo annunciano appunto i consiglieri regionali della Lega, Gabriele Delmonte e Maura Catellani che spiegano: "Si tratta di fondi stanziati su base pluriennale dal decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto Salvini, che ha previsto una dotazione di 36 milioni di euro complessivi per il 2022, con domande presentate nel novembre scorso. Fondi importanti che verranno investiti per utili strumenti di deterrenza e di rafforzamento delle politiche di sicurezza integrata a supporto dell’impegno di sindaci e amministrazioni locali".

"Nel ringraziare il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, non possiamo che rimarcare come ancora una volta la Lega e il governo di centrodestra dimostrino sensibilità e attenzione rispetto ai problemi della sicurezza urbana e dei cittadini di Comuni e province" concludono Delmonte e Catellani.

Sull’esigenza di telecamere si discute in queste ore proprio rispetto al recente furto avvenuto all’interno dei Musei civici, di cui parliamo nell’articolo sopra. Ricordiamo che anche nel 2014, quando furono rubati dalla Galleria Spallanzani alcuni preziosi monili d’oro, si scoprì che il museo era privo di telecamere, che sarebbero molto utili in fase di indagine oltre che da deterrente.