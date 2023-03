Mezzo secolo di dolcezza La pasticceria compie 50 anni

Mezzo secolo di… dolcezza. E’ il traguardo raggiunto da Bonfiglio Quartaroli, storico pasticcere di Luzzara. Era il marzo 1973 quando il "mastro pasticcere" apriva il suo negozio, in viale Filippini, nel centro storico del paese. E ieri ha festeggiato i 50 anni di attività (nella foto sopra) con un momento di ritrovo, offrendo un rinfresco dolce e salato, con tanto di brindisi con le migliori bollicine, a tutti i cittadini che gli hanno voluto far visita, accolti dalla "torta impero", una specialità della casa, con pan di Spagna, crema, frutta e senza liquore.

E’ arrivato anche il sindaco Elisabetta Sottili per consegnare una targa di congratulazioni per il raggiungimento del traguardo dei 50 anni di attività, a nome dell’intera amministrazione comunale. E una targa è arrivata pure dall’Us Aquila for Africa, associazione benefica a cui Bonfiglio ha sempre dato una mano. Nella pasticceria, tra fiori e straordinari profumi, non manca una foto d’epoca (foto in alto a destra), con Bonfiglio e la moglie Silvana (scomparsa lo scorso anno) impegnati dietro il bancone del negozio, qualche decennio fa.

Ora Quartaroli, a 87 anni, pur se in pensione continua comunque a dare una mano al genero Claudio, diventato il titolare dell’attività commerciale. Ma di allontanarsi da forno, creme e cioccolata non ne vuole proprio sapere.

Bonfiglio ha iniziato a lavorare giovanissimo, come garzone di un forno. Poi alcuni anni in una pasticceria a Parma, per poi decidere di avviare una attività in proprio, nel marzo di cinquant’anni fa.

"La prima domenica venne in negozio praticamente tutto il paese. La domenica dopo, invece, neppure un cliente…", racconta il pasticcere. Ma quella preoccupazione fu destinata a durare ben poco. Il successo del negozio sarebbe arrivato col tempo, tra passione, qualità e tanta… dolcezza.

a.le.