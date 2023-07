Mezzo secolo di sacerdozio La festa per don Carlo Fantini

È stata una bella festa, molto partecipata, con una piccola processione, la messa celebrata nella chiesa di San Martino Piccolo, seguita da una cena in compagnia nei locali parrocchiali. Si è festeggiato in modo solenne il mezzo secolo di sacerdozio di don Carlo Fantini. La chiesa della frazione correggese si è gremita di fedeli, per la funzione religiosa presieduta proprio da don Carlo, affiancato da altri sacerdoti e diaconi del locale vicariato. Poi l’incontro coi fedeli, prima della cena che ha previsto un ricco menù con primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua e caffè. A don Carlo è stata donata una nuova bicicletta, con cui potrà spostarsi, più o meno comodamente, tra una zona e l’altra della vasta parrocchia correggese, in cui presta servizio da diversi anni, con importanti incarichi di coordinatore. Una Unità Pastorale, quella di Correggio, non solo molto numerosa, ma anche territorialmente molto vasta. Originario di Villa Bagno, don Carlo è stato ordinato nel 1973. Ora è parroco a Correggio. In passato è stato vice rettore al seminario, parroco a Viano, missionario in Madagascar e in Albania, occupandosi pure delle parrocchie di Collagna, Cerreto Alpi, Valbona e Vallisnera, Piolo, Casalino e Montecagno. È stato alcuni anni anche parroco a Novellara, dove ha lasciato un ottimo ricordo.

a. le.