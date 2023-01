"Mi assegnarono l’ascolto di Maria Dopo un po’ mi disse: ’Ti voglio bene’"

"All’inizio la signora che mi era stata assegnata, Maria, era molto compunta. Era luglio, faceva caldissimo. Lei mi offriva con gentilezza un bicchiere di thé. Poi iniziavo a intervistarla. Lei lucidissima, precisa, incisiva, scandiva le parola senza mai aggiunte superflue. Al terzo appuntamento mi ha guardato e mi ha detto: ’Ti voglio bene’. Detto da lei, non era una carezza qualunque. Non lo dimenticherò mai. Da allora ogni nostro incontro si è aperto e chiuso con un abbraccio". Irene è uno degli angeli di Emmaus. Maria invece una delle signore – oggi sulla novantina – che, dal 2010 ad oggi, hanno raccontato la loro vita e a un centinaio di biografi dell’associazione di volontariato domiciliare. Il progetto si chiama ’Locanda della memoria’: ascoltare gli anziani, rompere il cerchio della solitudine, trasformare le loro storie nella storia collettiva di una provincia. Oggi le biografie sono 182. Si possono trovare nelle biblioteche o direttamente sul sito di Emmaus (https:emmausreggioemilia.orglocandalocanda.htm). A volte vengono lette ad altri coetanei ospiti delle case di riposo, perché questi volumetti raccontano la vita di una generazione che ha attraversato la stessa guerra e ha vissuto le stesse tragedie. Irene, com’è cominciata? "Ho letto che iniziava un corso per biografi. E...