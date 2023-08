"Mi chiedo a cosa serva l'ospedale di Guastalla a Bassa": Un'analisi della sanità pubblica nel territorio

Sempre più spesso cittadini del distretto di Guastalla vengono inviati in altri ospedali del territorio per ottenere visite specialistiche ed esami, che in passato venivano garantite negli ambulatori locali. E capita di trovare ambulatori "deserti", solo con operatori sanitari, senza pazienti in attesa. Le proteste aumentano sempre più, nonostante le rassicurazioni che arrivano periodicamente dai vertici dell’Azienda sanitaria locale.

A segnalare situazioni negative non solo cittadini "comuni", ma anche esperti in materia, con esperienze dirette nel settore della sanità pubblica e nell’assistenza. Come il guastallese Luciano Canuti, già vicesindaco Pci e per diversi anni presidente dell’ex distretto sanitario 10 di Guastalla: "Mi chiedo a cosa serve l’ospedale di zona di Guastalla. Ma era prevedibile che finendo sotto Reggio – il suo pensiero affidato a un post pubblico sui social – ci avrebbero declassato con la scusa del dipartimento. Tutto nel quadro della prossima privatizzazione. Poi costruiranno gli ospedaletti di comunità con venti posti letto. Dove troveranno il personale? Non si sa. Che diventino come le vecchie infermerie e gli ospedali cliniche per paganti?".