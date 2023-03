"Mi ha picchiata e violentata" Ma il racconto non era vero

Assolto da tutte le pesanti accuse: maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni della moglie.

L’imputato, un 30enne di origine marocchina, era stato denunciato dalla donna per comportamenti collocati tra il marzo e il luglio 2017 in un paese dell’Appennino. Lei sosteneva di essere stata picchiata e minacciata con coltelli. Di essere stata chiusa in casa, senza possibilità di uscire. La donna aveva anche sostenuto di essere stata costretta ad avere con lui rapporti sessuali, sotto minaccia di botte. Nel gennaio 2017, poi, nel giro di due giorni, lui l’avrebbe picchiata, causandole conseguenze per 15 giorni. I carabinieri intervennero nell’abitazione nel giugno 2017 e poi, un mese dopo, la donna sporse denuncia. Durante il dibattimento, sono stati sentiti numerosi testimoni, tra cui parenti e vicini di casa. Hanno riferito che vedevano e salutavano la parte offesa, fatto in contrasto con la tesi che lei fosse segregata.

Risulta che si fosse attivata per il ricongiungimento familiare e che il giorno dopo avesse chiesto aiuto ai parenti parlando di maltrattamenti. Poi i suoi familiari avrebbero picchiato il marito, episodio per il quale è aperto un processo davanti al giudice di pace.

La ragazza, sentita inizialmente dai carabinieri di Carpineti, aveva negato botte e violenze sessuali. Per poi sporgere denuncia a distanza di tempo, e infine costituirsi parte civile. Il pm Piera Cristina Giannusa ha chiesto la sola condanna a 6 mesi per lesioni.

L’avvocato difensore Giuseppe Caldarola ha domandato il proscioglimento totale. Per il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, "i fatti non sussistono".

al.cod.