"Mi ha puntato la pistola, ha portato via tutto"

Due uomini, di cui uno alto e con accento meridionale, hanno rapinato l’altra sera la tabaccheria di piazza Parenti, in centro a Santa Vittoria di Gualtieri. "Uno di loro è entrato con un cappuccio sul volto – racconta Roberto Pedroni, che in quel momento si trovava da solo nel negozio – e con una pistola in pugno mi ha intimato di consegnare il denaro in cassa, guardando sotto il cassetto per vedere se c’erano altri soldi. Ha voluto anche i tagliandi del Gratta e vinci, arrivati il giorno prima. E mentre se ne andava ha voluto che gli svuotassi anche il mio portafoglio".

Il bottino, complessivamente, ammonta ad almeno diecimila euro, tra denaro e tagliandi del Gratta e vinci. "Sono 27 anni che gestiamo questo negozio – aggiunge Giovanna Alberini, titolare della tabaccheria – e avevamo fatto fronte a diversi furti, anche con spaccate. Ma una rapina non ci era mai capitata. Ci ha lasciato molta paura. La scorsa notte non siamo riusciti a dormire…". Il rapinatore entrato nel negozio aveva un complice, che è rimasto sulla porta a fare da palo. Una volta arraffati soldi e tagliandi sono fuggiti a bordo di un’autovettura di colore chiaro. Scattato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati i carabinieri per avviare le indagini e le ricerche. Nella zona di piazza Parenti non risultano esserci telecamere, ma si spera che le telecamere ai varchi del paese possano fornire utili indizi agli investigatori.

Antonio Lecci