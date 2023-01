"Mi hanno detto che devo aggiustare io la buca"

Nell’agosto dello scorso anno, durante una dei pochissimi acquazzoni estivi, al centro di via Carmen Zanti, in un quartiere residenziale nel centro abitato di Luzzara, si era formata una grossa buca nell’asfalto. Immediata la segnalazione agli uffici comunali, con gli operatori intervenuti per piazzare la segnaletica necessaria per evitare incidenti. Da quel giorno, però, nessuno è intervenuto per chiudere quella grossa buca. Tuttora restano le segnalazioni del potenziale pericolo. E risulta addirittura che l’esecuzione dell’intervento per risolvere il problema spetterebbe a una residente nell’abitazione situata di fronte al cedimento.

"Mi sono interessata alla questione – racconta Maria Teresa Manfredini, che vive al civico 12 di via Zanti – ormai stanca di vedere da diversi mesi quel buco sulla strada, che è pubblica, di competenza comunale. Mi è stato spiegato che l’intervento sarebbe in ritardo a causa di un contenzioso tra Comune e Ireti, per l’esecuzione di lavori in quella zona. Poi mi è stato detto che l’intervento spetterebbe… a me. Ma io non sono proprietaria della strada e neppure ho eseguito lavori che avrebbero potuto provocare cedimenti".

La signora Manfredini sarebbe anche disposta a sostenere in modo personale il costo della riparazione. Ma ha chiesto un parere legale e le è stato consigliato di non effettuare alcun intervento: "Si tratterebbe – spiega – di lavori di un privato su area pubblica, che vanno assolutamente autorizzati dal Comune. Inoltre, per richiedere il consenso occorre compilare numerosi documenti. Un vero caos…".

Antonio Lecci