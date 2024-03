"Mi hanno truffato". Ma da potenziale vittima ora diventa imputato

Lui, un uomo che oggi ha 72 anni e risiede a Brescello, aveva denunciato di aver subito una truffa. Ma da vittima ha visto capovolgersi il suo ruolo: ora è infatti imputato per simulazione di reato. Secondo la ricostruzione investigativa, aveva ricevuto due comunicazioni dall’Inps in cui lo si invitava a versare contributi domestici dovuti per il lavoro fatto da un uomo di origine straniera a suo beneficio. A fronte delle richieste avanzate dall’ente di previdenza, il 72enne sporse però denuncia orale il 10 marzo 2021 ai carabinieri di Brescello, sostenendo di essere caduto in un raggiro perché, pur non conoscendo quell’uomo e non avendolo mai assunto come dipendente, aveva però ricevuto quelle missive. Sono stati svolti accertamenti a seguito dei quali si è invece deciso di indagare il 72enne: all’Inps risultava infatti un rapporto di lavoro codificato. Martedì si è svolta l’udienza predibattimentale: l’avvocato difensore Paolo Bertozzi ha chiesto il non luogo a procedere, mentre il giudice Silvia Guareschi ha fissato l’inizio del processo in giugno.

al. cod.