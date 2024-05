"Mi maltrattava". Ma da accusatrice diventa accusata di calunnia

Da accusatrice ad accusata: è la parabola giudiziaria di una donna che aveva puntato il dito contro il marito.

Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti e l’uomo, un 46enne, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento: secondo il racconto della moglie, lui l’avrebbe sottoposta a vessazioni, commesse anche davanti alla figlia minorenne, per nove anni, dal 2014 all’aprile 2023.

Secondo il suo racconto, lui le avrebbe sputato addosso, dato calci al costato, pugni sul corpo e schiaffi al volto.

Le avrebbe tirato i capelli e l’avrebbe spinta contro la porta, minacciandola di non provocarlo altrimenti "sarebbe andata a finire male" e dicendole frasi come "L’hai voluto tu, ti rovino, la colpa è tutta tua".

Le avrebbe anche rivolto insulti come "Non sai fare la donna, mi fai schifo, stammi lontano". E l’avrebbe anche accusata di lavorare troppo a discapito della famiglia.

Lui era finito indagato anche per lesioni perché, tra il 3 e il 4 aprile dell’anno scorso, l’avrebbe picchiata provocandole conseguenze per una decina di giorni. Dopo l’applicazione della misura cautelare, l’uomo era stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia: l’indagato aveva dato spiegazioni sui fatti a lui contestati e aveva anche citato testimoni che li avrebbero smentiti. A seguito delle nuove circostanze emerse davanti al gip, la situazione della coppia si è ribaltata.

Il pubblico ministero Valentina Salvi, che seguiva anche il fascicolo scaturito dalla denuncia della donna, ha poi chiesto per lei il rinvio a giudizio per il reato di calunnia, vedendo la sua richiesta accolta ieri dal giudice Andrea Rat: l’uomo si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Costantino Diana, mentre la donna finita a processo, difesa dall’avvocato Francesco Arlotti, nel rito ordinario dovrà rispondere di aver incolpato falsamente l’uomo di maltrattamenti con cadenza quotidiana e di lesioni, in due diverse occasioni, cioè dapprima mentre veniva steso il referto medico redatto al pronto soccorso di Reggio (6 aprile 2023) e poi mentre rendeva sommarie informazioni testimoniali ai carabinieri (16 aprile 2023).