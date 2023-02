"Mi mancano mio marito, la mia casa, il mio Paese"

di Ylenia Rocco

Le sirene antiaeree risuonano a Kiev. È un suono lungo e persistente, è il suono della guerra. La Russia di Vladimir Putin ha invaso L’Ucraina, era la notte tra il 23 e il 24 febbraio dell’anno scorso. Dopo dodici mesi, c’è chi ha perso tanto, chi tutto. Molti non ci sono più, tanti altri invece hanno lasciato il loro Paese. Natalia, è una profuga di guerra ma anche mamma di tre bambini; è arrivata in Italia il 22 marzo dell’anno scorso da Leopoli, quando ha avuto la fortuna di mettersi in salvo affrontando un viaggio in macchina con alcuni amici. Lei come altri non parla italiano, conosce solo poche parole. Nel raccontarsi a un anno dall’invasione chiede aiuto a Oksana, volontaria dell’associazione dei volontari ucraini in Italia Abyi, che traduce parole cariche di dolore.

Alla domanda ‘come sta?’, Natalia risponde: "Mi manca mio marito, la mia casa, il mio Paese". Oggi alloggia a Reggio Emilia: "Mio fratello, che abita in città da tanti anni – racconta – ha ospitato me e i miei figli. Viviamo in un monolocale, siamo un po’ stretti perché siamo in cinque ma sono grata per essere riuscita a scappare alla guerra". Con Natalia infatti ci sono i figli Sergio di diciassette anni, Maksym di quattordici e Oksana di otto anni. "Maksym e Oksana – continua la donna – li porto a scuola due volte a settimana. Più che imparare l’italiano, che è complicato, a scuola vanno per stare in compagnia di altri bambini, così non restano a casa a pensare alla guerra. Sergio invece non frequenta una scuola italiana ma segue le lezioni ucraine a distanza, come si faceva in Italia nel periodo del Covid. Non conoscendo la lingua non avrebbe potuto frequentare un istituto superiore ma avrebbe dovuto retrocedere e forse stare assieme a ragazzi molto più piccoli l’avrebbe fatto sentire a disagio".

Quest’anno il maggiore dei tre figli di Natalia avrebbe avuto l’esame di maturità, che invece è stato posticipato almeno di un anno. Parlando di Sergio, Natalia si ferma e si commuove: "Il 12 dicembre compirà 18 anni e se la guerra dovesse continuare potrebbe essere chiamato a combattere".

Una mamma per il raggiungimento della maggiore età del figlio dovrebbe piangere di gioia, Natalia ,come tante altre, prega che quel giorno non arrivi, che il conflitto finisca.

"I miei figli mi chiedono spesso del papà e della guerra – continua – dico loro di avere pazienza e fede. Mio marito è in Ucraina ma al momento non sta combattendo, mentre mio cugino sì. L’altro giorno gli ho mandato delle provviste".

A Reggio la donna ha trovato un po’ di pace ma non un lavoro: "A Leopoli facevo la commercialista – spiega – Qui, mi sono rivolta a diverse agenzie interinali ma non ho trovato ancora alcun impiego; così il sabato mattina vado alla Caritas a ritirare il pacco alimentare". E alla domanda ‘come si trova in città’ risponde: "Bene ma vorrei tanto tornare a casa mia".