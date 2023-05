"Mi minacciò e ferì al braccio con le forbici"

"Avevamo discusso perché il mio ex marito era molto geloso. Lui si innervosì, mi minacciò con le forbici e mi ferì al braccio e alla mano. Fu solo l’ultimo di tanti altri episodi". Lo ha detto ieri in tribunale una donna 47enne, rievocando le angherie che sostiene di aver subito dall’ex, a processo per stalking e lesioni.

Nel 2017, tra settembre e novembre, il 51enne, nonostante una condanna per analoga condotta e la misura del divieto d’avvicinamento, l’avrebbe tempestata di telefonate e messaggi. Poi avrebbe contattato parenti e amici della donna perché interrompessero i contatti con lei. E si sarebbe fatto trovare nei luoghi che la 47enne frequentava a Scandiano.

Ma la vicenda appare controversa: la donna, infatti, è stata condannata in via definitiva per calunnie nei confronti di lui. Un aspetto emerso anche ieri in aula quando l’avvocato difensore Francesca Corsi le ha posto una domanda su questo trascorso giudiziario, che la donna non ha potuto fare altro che confermare.

Davanti al giudice Francesca Piergallini, l’ex moglie, costituita parte civile attraverso l’avvocato Alessandra Magnani, ha sostenuto di aver subito più volte l’aggressività del marito: "Mi trovai un braccio rotto e ferite alla testa perché mi faceva cadere. Cambiai anche domicilio perché non mi trovasse".

Fino all’episodio, avvenuto "verso la fine del matrimonio, non ricordo se abitavo ancora con lui", per il quale sporse denuncia il 29 novembre 2017. "Litigammo e lui afferrò le forbici: mi ferì procurandomi un taglio lungo sul braccio e uno più piccolo sulla mano. Mi spinse e mi fece cadere a terra. Poi scappai subito al pronto soccorso".

La difesa ha rimarcato che tra il fatto da lei collocato alle 9 e l’arrivo all’ospedale a mezzogiorno: "Avevo l’auto in panne, dovetti chiamare mia madre". L’imputato si dichiara innocente: a supporto della difesa, la deposizione dei carabinieri che non rilevarono tracce di sangue sulla donna. Hanno tracce di macchie sul braccio, ma verosimilmente non ematiche.