"Mi sento male", poi s’accascia e muore

La prima vittima in montagna di una stagione di funghi che ancora deve entrare nel vivo, complice l’amore per l’Appennino e la mancata copertura telefonica dei luoghi.

La tragedia si è verificata giovedì pomeriggio, vittima il pensionato 65enne Claudio Spadazzi, ex funzionario Cna residente con la famiglia a Carniana di Villa Minozzo. Un malore l’ha colpito lungo un sentiero, la moglie che gli era a fianco è andata a chiedere aiuto.

"Inevitabilmente, considerate le circostanze, i soccorsi sono arrivati tardi", afferma la figlia Anna. "Però anche se fossero arrivati prima, non so avrebbero potuto salvarlo. E’ stato un infarto. Papà stava bene, amava andare a funghi, soprattutto amava proprio quella montagna dove si è spento".

Claudio e la moglie Rita erano partiti verso le 14,30 per andare a fare un giro a funghi in alta quota. Hanno raggiunto in auto la sbarra alla Presa Alta di Ligonchio poi a piedi sono saliti verso la Bargetana seguendo la strada forestale. Dopo aver girato un po’ nella zona, a loro ben nota, verso le 17,30 hanno deciso di rientrare alla Presa Alta dove avevano l’auto. Ed è stato proprio durante il ritorno che improvvisamente Claudio ha appena avuto il tempo di dire alla moglie, "mi sento male" e subito si è accasciato a terra privo di sensi. Disperata la moglie Rita ha iniziato manovre di rianimazione del marito urlando e chiedendo aiuto, ma nessuno ha udito le sue disperate grida di aiuto: lì tra le faggete dell’Appennino c’era solo lei con il marito ormai inconsciente. Il cellulare non funzionava per mancanza di copertura delle telefonia mobile, forse sarebbe stato possibile chiamare i numeri dell’emergenza (la centrale del 118 e il 112 carabinieri), ma in quel momento la moglie non ha avuto il tempo per riflettere, l’unica cosa che poteva fare era una disperata corsa alla Presa Alta dell’Enel dove era sicura di trovare la presenza di un tecnico di controllo alla diga. Da lì è mosso il soccorso. Il tecnico Enel ha contattato immediatamente il 118, la cui centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino. L’uomo si trovava a circa 4 km dalla Presa Alta nel fitto bosco vicino al sentiero Mauri. Verso le 21,20, dopo una difficile ricerca nel buio del fitto bosco, una squadra del Soccorso Alpino (tra cui un medico e una infermiera), i Vigili del Fuoco e l’equipaggio della Pubblica dell’alto Appennino, sono giunti sul posto. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Claudio Spadazzi. Si è dovuto attendere l’arrivo dei carabinieri di Collagna e l’autorizzazione della rimozione della salma da parte del Magistrato. La salma è stata rimossa e posizionata su barella portantina e trasportata dai tecnici del Soccorso fino al mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino, poi consegnata alle onoranze funebri Manfredi, arrivate a Ligonchio alle 2 circa. L’intervento si è concluso l’altra notte alle 3.

Claudio Spadazzi, persona benvoluta e stimata da tutti, lascia nel dolore la moglie Rita, le figlie Elisa ed Anna, il nipote Cristian, parenti ed amici. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle 16 dall’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per la chiesa di Carniana dove alle 16.30 si svolgerà il rito funebre. Profondo cordoglio ai familiari da parte del sindaco Sassi unitamente all’intera comunità di Villa Minozzo.

Settimo Baisi