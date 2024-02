"Mi sono immedesimata in Stella, una vittima del fidanzato violento e possessivo"

La violenza contro le donne è una delle più gravi violazioni dei diritti umani. La statistica ci dice che una donna su tre ha subito una forma di violenza almeno una volta nella vita.In occasione della giornata contro la violenza sulle donne in classe, abbiamo riflettuto sul fenomeno e ognuno di noi si è immedesimato in una vittima. Io mi sono immedesimata in Stella, una ragazza che ha subito violenza dal suo fidanzato. Ciò che segue è la sua ipotetica testimonianza. "Lo amavo, immensamente, più di me stessa. Avevo 15 anni ed era il mio primo vero amore. Quando ci siamo fidanzati ero al settimo cielo. Cesare era un fidanzato fantastico, mi faceva dei regali, mi riempiva di baci ma soprattutto teneva a me. Era molto geloso perché mi voleva proteggere. Io non lo avrei mai tradito, avevo occhi solo per lui. Dopo qualche mese, è diventato sempre più geloso. Una volta stavo parlando con un amico e perse le staffe: lo spinse per terra e quando arrivammo a casa spinse anche me e mi tirò un pugno in faccia. Il giorno dopo si scusò e mi portò dei fiori, diceva che la rabbia aveva preso il sopravvento e io lo perdonai. Il tempo passava e io e Cesare litigavamo sempre più spesso. Lui picchiava sempre più forte. Un mese fa Cesare ha provato ad uccidermi: una sera abbiamo discusso violentemente per il mio vestito, secondo lui troppo corto e, quando meno me lo aspettavo, mi ha tirato una coltellata nella pancia. Questa volta però l’ho denunciato. Ora è in carcere ed io ho finalmente capito che l’amore non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce, non ferisce il cuore, non urla, non picchia, non uccide"

Matilde Fania III B