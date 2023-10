"Mi sono sentito solo. Non mi ricando a sindaco"

Ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, rinunciando al possibile mandato bis come sindaco di Boretto. Da tempo l’ipotesi circolava negli ambienti politici locali. E ora Matteo Benassi, primo cittadino borettese, con una lettera aperta ha deciso di ufficializzare la decisione.

"Ritengo che per questo ruolo – scrive Benassi – non servano solo energia e forza, ma anche energie e forze nuove. Ammetto di essermi sentito più volte solo. Non mi interessa cercare le responsabilità: stanno intorno a me, ma anche dentro di me. Fare l’amministratore significa spesso rinunciare ad altre passioni, a opportunità di lavoro, togliere tempo ad amici e famigliari. E se le ragioni politiche e professionali sono negoziabili, quelle famigliari e personali non lo sono e impongono scelte assolute. Ho riflettuto molto negli ultimi mesi e temo che se decidessi di andare avanti lo farei senza la passione e la determinazione che consentono di concentrarsi al bene comune. Significherebbe non fare bene e non fare il bene. E poiché amo il mio paese, non le poltrone, e rispetto ogni cittadino, preferisco fermarmi. Nella società borettese ci sono persone e valori che sapranno raccogliere il testimone e portare avanti quanto iniziato da me e da chi mi ha aiutato". E conclude: "Io sento il privilegio di far parte proprio di questa gente e ne farò parte anche dopo quando, chiusa la parentesi del mio impegno da sindaco, continuerò a esercitare il mio ruolo civico nel lavoro, nelle associazioni e nelle relazioni che questa esperienza mi ha regalato".

Antonio Lecci